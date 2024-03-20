Başkan Canpolat toplu açılışa katıldı

ŞANLIURFA'NIN Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ilçeye kazandırdığı eserlerin toplu açılış töreni gerçekleşti. Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve içerisinde aşevi, sosyal market, glutensiz ekmek fırını, sosyal yardım işleri müdürlüğü yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı, Süleymaniye Kapalı Semt Pazarı ve Otopark, Makine İkmal Tamir ve Bakım Atölyesi, Park Bahçe Üretim Atölyeleri ile 21 adet semt sahasının resmi açılış töreni gerçekleşti. Canpolat, "Bizi biz yapan, size hizmet etmek. Bizi biz yapan değer, sizlerin dertleri ile hemhal olmak, bir olmak" dedi.