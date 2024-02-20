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Giriş Tarihi: 20.2.2024 16:13 Son Güncelleme: 20.2.2024 16:44

Başkan Çerçi vatandaşla buluşmayı sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliklere katılan Başkan Çerçi, mahalle ziyaretleri yaptı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başkan Çerçi vatandaşla buluşmayı sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Başkan Çerçi, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ve yönetimi, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Oyit ve partililer ile beraber Karaali ve Yuntdağı Spor Tesislerinde düzenlenen Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Futbol Turnuvası'nda sporseverlerle buluştu.

Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Yunuspark Kafe'de vatandaşları ziyaret eden Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen 5. Hamsi Festivali'ne de katıldı.

Belediye Başkanı Çerçi daha sonra Bilim Yunusemre'de "Yunusemre Robot Yarışması'na hazırlanan takımlarını ziyaret edip heyecanlarına ortak oldu. Kışla ve Yayla Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerçi, onların taleplerini dinledi.

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Başkan Çerçi vatandaşla buluşmayı sürdürüyor
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