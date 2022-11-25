Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimini önledi
Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:01 Son Güncelleme: 25.11.2022 18:12

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimini önledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki intihar girişimini önledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden İstanbul Tersane Komutanlığındaki programına geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir vatandaşı görünce makam aracını durdurarak vatandaşın yanına gitti.

Başkan Erdoğan, vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirdi ve kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimini önledi | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: O tarihten itibaren geçerli olacak! 3+1 kuralı nasıl değişecek?
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
En yüksek viyadük yarın açılıyor
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
'Dolar'izasyonun beli kırıldı! Fed faiz artırdı Merkez Bankası indirdi: KKM ekonomistlere ezber bozdurdu
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimini önledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA