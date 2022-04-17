Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu dualarla anıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.