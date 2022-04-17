Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu dualarla anıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.
Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZK2zNdEN49— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022