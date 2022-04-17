Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Giriş Tarihi: 17.4.2022 14:14 Son Güncelleme: 17.4.2022 14:20

Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı...

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu dualarla anıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’
İlkokul yolu
Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA