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Giriş Tarihi: 18.2.2022 15:51

Başkan Erdoğan cenazesine katılmıştı! Ahmet Erdoğan toprağa verildi

DHA
Başkan Erdoğan cenazesine katılmıştı! Ahmet Erdoğan toprağa verildi

Ankara'da hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze namazına katıldığı, eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan (70), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan, önceki gün tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi, Ankara'da dün kılınan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı namazın ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine getirildi.

Güneysu Merkez Camisi'nde Ahmet Erdoğan'ın babası Hızır Erdoğan (105) ile oğulları Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve iş insanı Fatih Erdoğan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Erdoğan, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

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Başkan Erdoğan cenazesine katılmıştı! Ahmet Erdoğan toprağa verildi
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