Başkan Erdoğan’a hakaret eden Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olduğu 2016 yılında Uşak CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı bir konuşmada "Cumhurbaşkanına Hakaret" içeren bir konuşma yaptığı için 7 Eylül 2020'de dava açılmıştı. Muharrem İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek burada savunma yapmış, savunmasında da sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI, İNCE'NİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin avukatları hazırda bulundu. İnce'nin avukatı Semra Yıldız, İnce'nin suç kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak, müvekkilinin beraatını talep etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar, İnce'nin konuşma içeriğine bakıldığında söylenen kelimelerin hakaret içerdiğini savunarak, sanık İnce'nin cezalandırılmasını istedi.

İNCE'NİN 1 YIL 2 AYDAN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, İnce'nin davaya konu olan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap aldığının açık olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin eleştiri sınırları içerisinde, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerini kullandı. Savcı, Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanına alenen hakaret işlendiği kanaatinde olduğunu belirterek, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Muharrem İnce'nin avukatı, mütalaaya ilişkin ek süre talebinde bulundu. Talep üzerine talebi dikkate alan hâkim duruşmayı başka bir tarihe erteledi.