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Giriş Tarihi: 14.5.2022 09:26

Başkan Erdoğan'da başsağlığı mesajı

AA
Başkan Erdoğan’da başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Gaziantep Karkamış-Köprübatı Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca Suriye'den yapılan tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar ile Pençe Kilit harekat bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Başkan Erdoğan'da başsağlığı mesajı
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