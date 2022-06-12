Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye
Giriş Tarihi: 12.6.2022 00:03 Son Güncelleme: 12.6.2022 00:23

Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan’dan İlkay Yiğit için taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP'li genç siyasetçi İlkay Yiğit için bir mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında “CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadesini kullandı.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP'li genç siyasetçi İlkay Yiğit için bir mesaj yayınladı.

Erdoğan paylaşımında "Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı 2022 temmuz ile en düşük maaş zam oranı hesaplandı! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap listesi
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücret zammı var mı, ne kadar olacak?
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Son Dakika: Asgari Ücret Temmuz Zammı için bu detaylara dikkat! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı
Survivor kim elendi, kim gitti? Zorlu potada şok isimler! 11 Haziran 2022 bu akşam Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?
Benzine zam geldi mi? (11 Haziran güncel) Akaryakıt zammı sonrası LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA