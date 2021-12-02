Haberler Yaşam Haberleri Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:40

Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Ali Sezal’ı evinde ziyaret etti.

Ali Sezal ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş kıymetli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Kendisine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın eski siyasetçilerinden Ali Sezal'ı evinde ziyaret etti. İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güngör ise yaptığı açıklamada, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş değerli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Hayır duasını aldık. Misafirperverliği ve hüsnü kabulü için çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son Dakika Haberi: Terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu: Rezerv artırımında 'kararlılık' vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA