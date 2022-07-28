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Giriş Tarihi: 28.7.2022 13:15 Son Güncelleme: 28.7.2022 13:38

Başkan Güngör “Bir yaz bin gelecek” programı kapsamında öğrenciler ile buluştu!

Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlemiş olduğu "Bir Yaz Bin Gelecek" programı kapsamında okullarda yaz eğitimi gören çocuklarla bir araya geldi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Başkan Güngör “Bir yaz bin gelecek” programı kapsamında öğrenciler ile buluştu!

Denizli'de ortaokullu gençler bu sene de eğlenerek öğrenecekleri 6 haftalık Yaz Okulu projesi kapsamında bir araya geldi. Ortaokullu gençler hem Kur'an-ı Kerim'i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenecek hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı bulacaklar. Bu kapsamda Bereketli İmam Hatip Ortaokulu ve Esentepe Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Güngör, öğrencilere hediyelerini takdim ederek zihin açıklığı ve başarı diledi.

"ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR"

Başkan Güngör, TÜGVA Denizli İl Temsilcisi Ali Durmuş ve yönetimi ile bir araya gelerek Denizli'de Bereketli İmam Hatip Ortaokulu ve Esentepe Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. TÜGVA'nın düzenlemiş olduğu "Bir Yaz Bin Gelecek" programı kapsamında okullarda yaz eğitimi gören çocuklar hem Kur'an-ı Kerim'i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenecek hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı bulacaklar. Ayrıca örnek Müslüman karakterini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'ın hayatının ve hadislerinin ışığında kendine rehber edinebilecekler. Yaz Okulu Projesi'nde ortaokullu öğrenciler ilgi alanına uygun olarak seçeceği futbol, basketbol, voleybol, dart, badminton, mangala, satranç, geleneksel sporlar gibi dersler ile de belirlediği spor dalında eğlenceli vakitler geçirebilecekler. Ayrıca yüzme, piknik, langırt ve ata binme gibi çeşitli sürpriz aktivitelerle de Yaz Okulu Projesi'nde unutulmaz anılar biriktirecekler. Bunların yanı sıra düzenlenecek çeşitli yarışmalarda hediyeler kazanma şansı yakalayacak olan gençler Yaz Okulu'nda birçok diğer sürpriz ile de karşılaşacaklar.

ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ!

Çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim eden Başkan Güngör, yaz okulları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, "Okulların kapanmasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik açılan Yaz Okulları öğrenciler için oldukça verimli. Gençlerimiz buradaki eğitimlerde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve hadis derslerinin yanı sıra yüzme, mangala, doğa yürüyüşü, okçuluk, futbol, satranç, halat çekme, parkur yarışları gibi birçok aktiviteyle senenin yorgunluğunu üzerlerinden atıp, yeni dostluklar kurarak, kardeşlik bağlarını güçlendirecekler. Kendini yönetmeyi bilen, saygılı, açık görüşlü, sorumluluk sahibi, çevresine karşı farkındalık kazanan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflememizin yanında düzenlenen yarışmalar ve sürprizlerle de gençleri şaşırtmaya gayret ediyoruz. Yoğun geçen programlarda emek veren TÜGVA Denizli İl Temsilcisi Ali Durmuş ve yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca gencecik evlatlarımıza zihin açıklığı ve bol başarı diliyorum" şeklinde konuştu.

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Başkan Güngör “Bir yaz bin gelecek” programı kapsamında öğrenciler ile buluştu!
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