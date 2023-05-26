Haberler Yaşam Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı
Giriş Tarihi: 26.5.2023 11:23 Son Güncelleme: 26.5.2023 11:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı

Iğdır Memur-Sen, teşkilatı ile bir araya geldi. Yemekli teşkilat buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta AK Parti Iğdır Milletvekili seçilen Cantürk Alagöz'ün telefonuyla programa canlı bağlandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı

Başkan Erdoğan, salonda bulunan memurları ve Iğdırlıları selamlayarak, "Iğdır'da gerek parti teşkilatımız gerekse Cantürk kardeşimizle birlikte yeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde Iğdır, farklı bir sıçramayı gerçekleştirecek. İnşallah atacağımız adımlarla Iğdır- Azerbaycan arasında da yeni adımları atmak suretiyle Iğdır ile Nahçıvan arasındaki beraberliği inşallah gerek demir yolunda, gerek ise otoyolda çok daha güçlü bir hale getireceğiz.

Ben sizi burada selamlıyorum ve gerek parti teşkilatımız, gerekse Cantürk kardeşimiz Iğdır'da çok çok faydalı işler gerçekleştirecek. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cantürk Alagöz de, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum, emanetiniz bizlerde merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı
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