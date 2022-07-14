Başkan Sürekli’den demokrasi mesajı ve davet

15 Temmuz Darbe Girişiminin 6. Yıldönümü'nde AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, mesaj yayınlandı. Başkan Sürekli mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz gecesi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük dayanağının milli irade olduğunu gördük. Tüm darbe girişimlerinde ve o gece FETÖ Terör Örgütü'nün yok etmek istediği Milli İrade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hakkını, hukukunu, devletini, Gazi Meclisi'ni canı pahasına korumuştur. İstiklâl ve istikbâline sahip çıkmıştır. Gözü dönmüş hainlere 'dur' demiş; yurduna alçakları uğratmayacağını bir kez daha ve en güçlü şekilde göstermiş; zulmün pençesine teslim olmayacağını haykırmıştır. Türk Milletinin cesareti; esarete karşı, vatan ve hürriyet aşkıyla Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda nasıl ete kemiğe büründüyse, 15 Temmuz'da da öyle olmuştur. Bu milletin, varlık ve yokluk mücadelesinin en önemli halkalarından birini olan bu destansı direnişi unutturmamak görevimizdir" dedi.

15 TEMMUZ ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR!

O gece yaşananların, darbecilerin milletimizce püskürtülmüş olmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "O gün, hem kara bir leke hem de bir zaferin günüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeride ve dışarıdaki düşmanlarına, kem gözlere cevap günüdür. Çok daha güçlü bir Türkiye'yi ve geleceği tesis etmek; bu şuuru, kararlık ve cesareti taşımaya devam etmekle mümkündür. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu onurlu mücadeleyi vererek 'Güçlü Türkiye' hedefinin önünü açan aziz milletimize, şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz."



SAAT 20.00'DA KONAK MEYDANI'NDAYIZ…

"Aynı ruh ve heyecanla, aynı şuur ve kararlılıkla bu hiç bitmeyecek onurlu nöbeti tutmaya devam edeceğiz" diyerek tüm İzmir halkını Konak Meydanı'na davet eden Başkan Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü, "Demokrasi uğruna, Türkiye aşkına 15 Temmuz Cuma akşamı Saat 20.00'da Konak Meydanı'nda buluşuyoruz. Vatanperver İzmir halkı, Cumhuriyet nöbetini, 6 yıl önce tuttuğu demokrasi nöbetlerini asla bırakmayacak kadar yürekli ve kararlıdır. O gece tek yürek olacak, bu milletin birliğine, devletimizin bekasına kimsenin göz dikemeyeceğini haykıracağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var.' Bu millet tek vücut oldukça birliğine ve demokrasiye sahip çıktıkça yolumuz açıktır" dedi.