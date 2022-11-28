Başkan Sürekli’den istifa genelgesi açıklaması

2023 yılı seçimleri öncesinde AK Parti'de henüz istifa genelgesi açıklanmadı, bu hususta bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizim istifa genelgemiz Ocak ortası veya sonunu bulacak. Biraz daha geç olarak yapacağız. Teşkilat Başkanımız şu anki çalışmalardan çok memnun. Bu düzen bozulmasın istiyor. O nedenle de genelgemiz geç yayınlanacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANINI 17 ŞUBAT'TA BEKLİYORUZ"

Öte yandan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e 17 Şubat'ta gelmesini beklediklerini kaydeden Sürekli, "Bu henüz planlanma aşamasında ama şu an 17 Şubat'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu.