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Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:38 Son Güncelleme: 28.11.2022 13:45

Başkan Sürekli’den istifa genelgesi açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, seçim öncesinde istifa genelgesinin Ocak başı veya sonunda yayınlanacağını belirtti.

ERTAN GÜRCANER
Başkan Sürekli’den istifa genelgesi açıklaması

2023 yılı seçimleri öncesinde AK Parti'de henüz istifa genelgesi açıklanmadı, bu hususta bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizim istifa genelgemiz Ocak ortası veya sonunu bulacak. Biraz daha geç olarak yapacağız. Teşkilat Başkanımız şu anki çalışmalardan çok memnun. Bu düzen bozulmasın istiyor. O nedenle de genelgemiz geç yayınlanacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANINI 17 ŞUBAT'TA BEKLİYORUZ"

Öte yandan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e 17 Şubat'ta gelmesini beklediklerini kaydeden Sürekli, "Bu henüz planlanma aşamasında ama şu an 17 Şubat'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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Başkan Sürekli’den istifa genelgesi açıklaması
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