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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Başkan Tevfik Göksu’nun acı günü

Başkan Tevfik Göksu’nun acı günü
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı. Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Dalay'ın cenazesi, namazın ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Başkan Tevfik Göksu’nun acı günü
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