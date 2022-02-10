Haberler Yaşam Haberleri Başkan Uça: ‘Her hafta ayrı bir final oynuyoruz’
Giriş Tarihi: 10.2.2022 17:55 Son Güncelleme: 10.2.2022 18:13

Başkan Uça: ‘Her hafta ayrı bir final oynuyoruz’

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Uça: ‘Her hafta ayrı bir final oynuyoruz’

Hafta sonu kendi sahasında İçel İdman Yurdu’nu ağırlayacak olan Kırıkkalespor Başkanı Veli Uça, İçel İdman Yurdu karşılaşmasında herkesi yanlarında görmek istediklerini bildirdi.

Başkan Uça yaptığı açıklamada, Kırımızı-Lacivert'li ekibin tarihinde önemle yer alacak zaman dilimlerinden birini yaşadığını belirtti. Takımın her hafta ayrı bir final maçı oynadığını ifade eden Başkan Uça, "Bu finallerin en önemlilerinden biri de hafta sonu oynanacak İçel İdmanyurdu maçıdır' dedi.

Pazar günü İçel İdmanyurdu ile oynanacak karşılaşmasında taraftarları tribünde görmek istediklerini belirten Başkan Uça, "Her zaman yanımızda olan taraftar desteğinin yanında bu karşılaşmada daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var. Tek isteğimiz, tüm taraftarımızın takımımızın başarısına odaklanması ve imkanı olan herkesin Pazar günü saat 13.00'da Başpınar stadında olması. Geçmişe baktığımızda taraftarımızın koşulsuz yanımızda olduğu, 90 dakika destek verdiği her maçı kazandığımızı, birçok maçı taraftarımızın çevirdiğini görüyoruz. Pazar günü de taraftarımızın bize vereceği destekle inşallah sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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Başkan Uça: ‘Her hafta ayrı bir final oynuyoruz’
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