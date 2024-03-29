Haberler Yaşam Haberleri Başkan Yücel: Cuma pazarı esnafı ile buluştu
Giriş Tarihi: 29.3.2024 17:07 Son Güncelleme: 29.3.2024 17:13

Başkan Yücel: Cuma pazarı esnafı ile buluştu

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cuma Pazarı’nda tezgah açan esnaflar ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Yücel, pazar günü gerçekleşecek seçimlerde destek istedi.

MEHMET AL MEHMET AL
Başkan Yücel: Cuma pazarı esnafı ile buluştu

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, meclis üyesi adaylarıyla birlikte cuma pazarı ile çevresindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Yücel, yeni dönem için desteklerini istedi.

Esnafları tek tek ziyaret edip el sıkışan Başkan Yücel, "Sizleri ziyaret edip hayırlı işler demek istedik. Bugünlere sizlerin destekleriyle, dualarıyla geldik. Yine sizlerin destek ve dualarıyla yeni dönem için yola çıktık. Allah'ın izniyle yeni dönemde de Alanya'ya daha çok güzel hizmetler kazandıracağız" diye konuştu. Başkan Yücel'e sarılan ve başarılar dileyen vatandaşlar yeni dönemde de Yücel'e desteklerinin süreceğini belirttiler.

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Başkan Yücel: Cuma pazarı esnafı ile buluştu
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