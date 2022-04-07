Başkana şikâyet ettik ‘bir şey olmaz’ dedi

Edirne'de Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiye çevre felaketine yol açtı. Asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı. Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk "Söz konusu olan tesisin Çevre Etki Değerlendirme Raporu (CED) olmaksızın faaliyete başladığı tespit edildi. İdari süreçler başlatıldı" dedi. Felaketin meydana geldiği Hasanağa köyünün muhtarı Mehmet Üstün, şantiyenin Edirne Belediyesi mücavir alanında kaldığını belirterek "Daha önce başka bir çevre sorununu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a götürdüm. Görüşme sırasında bu şantiyeyi gündeme getirdim. Gürkan 'Zararsız bir asfalt malzemesi depolama yeri' dedi. Keşke daha sıkı denetlenseydi" diye konuştu.Daha önce Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı arasındaki karayolunun yapımıyla ilgili olarak Karayolları tarafından kullanılan ancak yolun tamamlanması sonucunda terk edilen şantiye, kısa bir süre önce özel bir firma tarafından kullanılmaya başlandığı öğrenildi.