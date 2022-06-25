Başkentte 25 yıl aranın ardından kürekler yeniden çekildi

"ANKARALI DENİZE KAVUŞUYOR"

Ramazan Şimşek, şunları söyledi:

Göreve ilk geldiğimiz günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı'nı sanat, spor, ekonomi ve turizmin başkenti yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözleri yerine getiriyoruz. Mogan Gölü'nün eski doğal konumuna dönmesi, gölü besleyen derelerin ıslahı ve göl çevresinin bütüncül bir planlama anlayışıyla düzenlenmesi için yaptığımız çalışmalar neticesinde Mogan Gölü'nü Ankara halkının kullanımına açtık. Biz yüzmeyi Mogan Gölü'nde öğrendik, buranın suyu ile çay demlerdik tekrar o günlere geleceğiz. Artık Ankaralı denize kavuşuyor.

"ANKARA KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

"Son 3 yılda gölümüzü yarışlar yapacak, göle girilecek hale getirdik. Bu çalışmaları yaparken canlılara zarar vermeyerek bilinçli ve planlı olarak ilerledik. Biz bir ilçe belediyesi olarak bunu başardık. Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, Ankara-Gölbaşı'nda gerçekleştiriliyor. Ankara, yıllar sonra ilk kez kürek yarışlarına Gölbaşı'nda ev sahipliği yapacak. Mogan Gölü'nün en büyük özelliği rüzgarlı havalarda dalga olmaması. Su sporcularının en büyük istediği olay Mogan Gölü'nde mevcut. Bu hepimizin gururu diyebiliriz."