Başkentte 25 yıl aranın ardından kürekler yeniden çekildi

Başkentte yirmi beş yıl aranın ardından kürekler yeniden çekildi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası bugün başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Sabah muhabirine özel açıklamalarda bulundu ve temizliği biten Mogan Gölü'nü tekneyle gezdirdi.
Ramazan Şimşek, "Başkentimizin artık bir denizi, marinası ve plajı olacak. Bizim kuşak yüzmeyi mogan'da öğrendi yıllar önce plaj vardı. Marina prjemiz bitti, sahil yerini belirledik kum döküp eskiden olduğu gibi çocuklar yüzmeyi Mogan'da öğrenecek. Ankara halkına hayırlı olsun diyorum gönül rahatlığı ile Mogan Gölü'ne gelebilirler" dedi.
"ANKARALI DENİZE KAVUŞUYOR"
Ramazan Şimşek, şunları söyledi:
Göreve ilk geldiğimiz günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı'nı sanat, spor, ekonomi ve turizmin başkenti yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözleri yerine getiriyoruz. Mogan Gölü'nün eski doğal konumuna dönmesi, gölü besleyen derelerin ıslahı ve göl çevresinin bütüncül bir planlama anlayışıyla düzenlenmesi için yaptığımız çalışmalar neticesinde Mogan Gölü'nü Ankara halkının kullanımına açtık. Biz yüzmeyi Mogan Gölü'nde öğrendik, buranın suyu ile çay demlerdik tekrar o günlere geleceğiz. Artık Ankaralı denize kavuşuyor.
"ANKARA KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"
"Son 3 yılda gölümüzü yarışlar yapacak, göle girilecek hale getirdik. Bu çalışmaları yaparken canlılara zarar vermeyerek bilinçli ve planlı olarak ilerledik. Biz bir ilçe belediyesi olarak bunu başardık. Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, Ankara-Gölbaşı'nda gerçekleştiriliyor. Ankara, yıllar sonra ilk kez kürek yarışlarına Gölbaşı'nda ev sahipliği yapacak. Mogan Gölü'nün en büyük özelliği rüzgarlı havalarda dalga olmaması. Su sporcularının en büyük istediği olay Mogan Gölü'nde mevcut. Bu hepimizin gururu diyebiliriz."
"ANKARA'YI ÇÖL HALİNE GETİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
"Biz ilçe belediyesi olarak Ankaralıya hizmet için her türlü fedakârlığı gösteriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Gölbaşı'na tek bir çivi çakmadı. Siyasi çıkarları için 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Gölbaşı halkına verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Bilişim vadisi, su sporları ve fotoğrafçılık merkezi açacağını, Kızılırmak suyunu Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğini söylemişti. Halk bu sözleri unutmadığı gibi bu sözleri yerine getirmeyen Yavaş'ı da unutmayacak. Yavaş, eğer belediyeciliği bilmiyorsa bizden yardım alabilir, Ankara halkının huzuru için ona öncülük yaparız. Biz Cumhur ittifakı olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Ankara'yı çöl haline getirmelerine izin vermeyeceğiz."
"BAŞKENTİN ARTIK PLAJI OLACAK"
"Göl tabanında yer alan içsel kirletici kaynağı ortadan kaldırarak gölün kirlilik düzeyinin en aza indirdik, göldeki sığlaşmanın önüne geçtik ve gölün su derinliği ve su hacminin artarak göldeki mevcut sucul ekosistemin eski doğal konumuna dönmesini sağladık. Bütüncül bir planlama anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğiyle tamamladık. Başkentimizin artık bir denizi ve plajı olacak. Ankara halkına hayırlı olsun diyorum gönül rahatlığı ile Mogan Gölü'ne gelebilirler."
Ramazan Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Gölbaşı halkına verdiği hiçbir sözü yerine getirmemesine de tepki gösterdi ve "Belediye başkanları söz verebilir. Ama sözünün arkasında durmalıdır. Yavaş, Gölbaşı için verdiği hiçbir sözü tutmadı. Belediyeciliği bilmiyorsa biz ona öncülük yaparız" dedi.
GENÇ SPORCULAR GÖLBAŞI'NDA KÜREK ÇEKECEK
Başkentte yirmi beş yıl aranın ardından kürekler yeniden çekildi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, bugün (dün) Mogan Gölü'nde başladı. Yarışmalar 26 Haziran Pazar günü sona erecek. Bin ve 2 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek olan yarışların Gençler Türkiye Kupası ayağında kadınlar ve erkekler klasmanında genç, yıldız ve küçük takım sporcuları tek çifte, iki tek, iki çifte, dört tek, dört çifte ve sekiz çifte kategorilerinde yarışacak. Deniz Küreği Türkiye Kupası ayağında ise kadınlar, erkekler ve mix klasmanında genç, büyük ve master takımları boy gösterecek. Elemeler bugün (dün) yapıldı, kupa yarışlarının ise 25-26 Haziran'da yapılacağı ve üç gün boyunca sürecek yarışlara başkent sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.