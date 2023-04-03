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Giriş Tarihi: 3.4.2023 14:23

Başörtüsü baskı makinesine takıldı, hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Edanur Celep (24) başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Başörtüsü baskı makinesine takıldı, hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi. Edanur Celep baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı. Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Celep'i özel bir hastaneye götürdü. Edanur Celap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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Başörtüsü baskı makinesine takıldı, hayatını kaybetti
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