Basra sıcakları bir hafta kavuracak

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı. Basra sıcak hava dalgasıyla bir hafta boyunca Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 45 dereceleri bulması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, hava sıcaklıkları Marmara ve kıyı Ege'de mevsim normallerinde seyredecek. Üç büyük şehirde bir hafta boyunca sıcaklıklar Ankara'da 33-38 derece, İstanbul 28-29 derece ve İzmir'de 32-34 derece olacak. Marmara'da Kuzey Doğu'dan gelen rüzgâr ise devam edecek. Rüzgârın hızı bugün 80 kilometreye, yarın ve çarşamba ise 70 kilometre olacak.İstanbul Valiliği de fırtı- naya karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz'in doğusunda ise Trabzon, Rize, Artvin çevreleri sağanak yağışlı olacak. Karadeniz'in diğer bölgelerinde hava mevsim normallerinde seyredecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir hafta boyunca sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde artması bekleniyor. Özellikle deprem bölgelerinde sıcak hava dalgası 45 dereceleri bulacak. Kahramanmaraş 38-45, Hatay 36-42, Osmaniye 38-45, Diyarbakır 43-44, Şanlıurfa 41-45, Gaziantep 39-43, Batman 43-45 dereceyi bulacak. Sıcaklıkların 20 Ağustos'a kadar süreceği tahmin ediliyor.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcakların artması sonrası klimaların yetersiz kalması ve binaların güvensiz olması sebebiyle bazı berberler müşterilerini açık ve gölge alanlarda tıraş ediyor. Berber Abdullah Kahramanlı, "Müşterimizin daha rahat ve daha serin tıraş olabilmesi için açık alana çıktık" dedi. İHAHatay'dahava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Enkaz kentte yıkımlardan ortaya çıkan toza, sıcak hava da eklenince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Antakya ilçesinde çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, su ihtiyaçlarını giderdikleri çeşmelerde duş alarak serinledi. İHA