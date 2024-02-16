Başsavcılıktan metro tünelinde ölüme soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro durağında raylara inip tünel içinde yürürken metronun çarpması sonucu bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "16.02.2024 tarihinde saat 14.30 sularında, üzerinden çıkan kimlik bilgilerine göre A.H.D. isimli kişinin, İkitelli OSB Mahallesi Siteler metro durağında, yolcuların metroya bindiği duraktan raylara inip tünel içinde yürüdüğü sırada metronun şahsa çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma kapsamında: Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"