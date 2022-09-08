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Giriş Tarihi: 8.9.2022 16:17

‘Bataklık’ davasında 8 sanık tahliye edildi: Dosyada tutuklu sanık kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam edildi. 73 sanığın yargılandığı davada aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Bataklık’ davasında 8 sanık tahliye edildi: Dosyada tutuklu sanık kalmadı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonunda 73 sanığın 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı aklama' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Örgüt elebaşı olarak gösterilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra sanıklardan 5'i örgüt yöneticiliği, 53'ü örgüt üyeliği ve 13'ü de örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar 'Zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı suçlardan cezalandırılması istenen örgüt yöneticilerinin arasında ise 'Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer' yer almakta.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz hakkı verdi. Uzun süre tutuklu olduklarını belirten bazı sanıklar, davanın sona geldiğini, bu nedenle tahliye olmayı beklediklerini beyan etti. Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan'ı adli kontrol şartıyla tahliye etmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmadı.

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‘Bataklık’ davasında 8 sanık tahliye edildi: Dosyada tutuklu sanık kalmadı
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