Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’ya istihdam sağlayacak

Bergama'nın Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2.5 milyon metrekare alandan oluşuyor. Altyapı yatırımlarının tamamlandığı bölge 5G teknolojisine sahip ilk serbest bölge olacak. 120 firmanın faaliyet göstereceği serbest bölgede Bergama ve çevre ilçelerden 20 bin kişi istihdam edilecek.

HAKAN KOŞTU; BASBAŞ İLE BERGAMA VE ÇEVRESİ KALKINACAK

Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgede sanayinin gelişmesi hakkında konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Bölgemizde yoğun biçimde tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Gençlerimizin iş sahibi olması ve istihdama katkı sağlaması açısından Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama için ayrı bir önem taşıyor. Daha önce hedefin 2024'te ilk fabrikanın üretime başlaması olduğunu belirtmiştik. Aldığımız bilgiye göre Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde çarklar Şubat ayında dönmeye başlıyor. Bölge, tam kapasiteye ulaştığında Bergama'mız ve çevresi ekonomik kalkınmanın merkezi olacak. 2.5 milyon metrekare alandan oluşan arazinin ilk etabında altyapı yatırımlarının tamamlandığını gördük. Tamamlanacak olan Çandarlı Limanı, BASBAŞ ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi ile Bergama'mız ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üretimin ve ekonominin merkezi haline gelecek. BASBAŞ ile sadece Bergama'mız değil Bakırçay Bölgesi'nde işsizliğin önüne geçilecek. Aynı zamanda tüm bu yatırım projelerinin büyüme alanı oluşturması, bölgemizin bu alandaki yatırımlarda uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.