Haberler Yaşam Haberleri Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’ya istihdam sağlayacak
Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:10 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:17

Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’ya istihdam sağlayacak

20 bin kişinin istihdam olanağı bulacağı Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Şubat ayı itibarıyla ekonomiye katkı sağlamaya başlayacak. Tamamlandığında 120 firmanın faaliyet göstereceği BASBAŞ’ta tam kapasiteye ulaşıldığında bölgenin ekonomik kurtuluşunun lokomotifi olacak.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’ya istihdam sağlayacak

Bergama'nın Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2.5 milyon metrekare alandan oluşuyor. Altyapı yatırımlarının tamamlandığı bölge 5G teknolojisine sahip ilk serbest bölge olacak. 120 firmanın faaliyet göstereceği serbest bölgede Bergama ve çevre ilçelerden 20 bin kişi istihdam edilecek.

HAKAN KOŞTU; BASBAŞ İLE BERGAMA VE ÇEVRESİ KALKINACAK

Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgede sanayinin gelişmesi hakkında konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Bölgemizde yoğun biçimde tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Gençlerimizin iş sahibi olması ve istihdama katkı sağlaması açısından Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama için ayrı bir önem taşıyor. Daha önce hedefin 2024'te ilk fabrikanın üretime başlaması olduğunu belirtmiştik. Aldığımız bilgiye göre Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde çarklar Şubat ayında dönmeye başlıyor. Bölge, tam kapasiteye ulaştığında Bergama'mız ve çevresi ekonomik kalkınmanın merkezi olacak. 2.5 milyon metrekare alandan oluşan arazinin ilk etabında altyapı yatırımlarının tamamlandığını gördük. Tamamlanacak olan Çandarlı Limanı, BASBAŞ ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi ile Bergama'mız ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üretimin ve ekonominin merkezi haline gelecek. BASBAŞ ile sadece Bergama'mız değil Bakırçay Bölgesi'nde işsizliğin önüne geçilecek. Aynı zamanda tüm bu yatırım projelerinin büyüme alanı oluşturması, bölgemizin bu alandaki yatırımlarda uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Market değil FETÖ yuvası
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu?
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail
ARKADAŞINA GÖNDER
Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’ya istihdam sağlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA