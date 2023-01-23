Batı Trakya’da Türk azınlık kuruluşları İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde fikir hürriyeti ile açıklanamayacak provokatif bir eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir inanç grubunun kutsallarına hakaret etmeyi kendinde hak gören meczubu ve bu meczuba bu hakkı tanıyan anlayışı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak yapılan provokatif eylemin gayesi Avrupa'da var olan İslamofobi'yi ve Türkofobi'yi körüklemek, son yıllarda kırılgan bir hal alan kültürler arası hoşgörüyü baltalamaktır." ifadelerine yer verildi.

AB'nin kuruluş ilkelerine ve değerlerine aykırı bu davranışın cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, benzeri olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almaları istendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğince (GTGB) yayımlanan açıklamada da, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminin milyonlarca Müslüman'ın duygularını incittiği belirtildi.

Eylemin, insan hakları ve farklı dinlerin mensuplarının barış içinde birlikte yaşaması ilkesine yönelik bir saldırı olduğu kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.