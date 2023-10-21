Haberler Yaşam Haberleri Batı Trakya’da Türk-Yunan omuz omuza zulme karşı sokakta
Giriş Tarihi: 22.10.2023

Batı Trakya’da Türk-Yunan omuz omuza zulme karşı sokakta

Batı Trakya’da Türk-Yunan omuz omuza zulme karşı sokakta
Batı Trakya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için toplanan yüzlerce Türk ve Yunan, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. İskeçe Meydanı'nda İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren yüzlerce gösterici, düzenledikleri yürüyüşte Türkçe ve Yunanca İsrail aleyhine slogan attı. Yoğun katılım ile düzenlenen yürüyüşte göstericiler, Filistin bayrakları açtı. Gösteriye İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da katıldı.

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Batı Trakya’da Türk-Yunan omuz omuza zulme karşı sokakta
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