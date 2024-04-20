Batmak üzere olan bottaki göçmenler kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısı yapmıştı. Göçmenler, fırtına uyarısına rağmen yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Göçmenlerin bindiği lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.