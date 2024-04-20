Batmak üzere olan bottaki göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup göçmen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısı yapmasına rağmen, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek için denize açıldı. Ancak göçmenlerin bindiği lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.