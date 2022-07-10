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Giriş Tarihi: 10.7.2022 01:44

Batman'da 7 aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! 5'i ağır 54 kişi yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde 7 aile birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5'i ağır, 54 kişi yaralandı.

İHA
Batman’da 7 aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! 5’i ağır 54 kişi yaralı

Kavgaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Temmuz 2022 Saat 18.00 sıralarında İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı Köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya Jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

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Batman'da 7 aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! 5'i ağır 54 kişi yaralı
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