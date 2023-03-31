Batman’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halit Alparslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.