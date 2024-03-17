Batman’da koca dehşetti: 2 ölü

Batman'da dini nikâhlı eşi 25 yaşındaki Esra Yılmaz'ın kendisini aldattığını düşünen R.B., bir süredir eşini takip ediyordu. Merkez Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan bir parkta eşi Esra Yılmaz'ın yanında 25 yaşındaki Rukmetin Özdemir'i gören R.B. ikili ile tartıştıktan sonra silahına sarıldı.

Rukmetin Özdemir'i kafasından silahla vuran R.B., daha sonra eşini de göğsünden vurdu. cevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan R.B. ise polis tarafından yakalanarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.