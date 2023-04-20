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Giriş Tarihi: 20.4.2023 22:46 Son Güncelleme: 20.4.2023 22:54

Batman'da mezarlıkta kavga: 15 yaralı

Batman'da mezarlık  ve türbe ziyaretinde yol vermeme nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da mezarlıkta kavga: 15 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyünde Zilan Türbesi ve mezarlık ziyaretinde yaşanılan yoğunluk kavgaya neden oldu. Mezarlığa ziyarete giden iki grup, yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kavgaya tutuşan iki grubu havaya ateş ederek ayırdı. Kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Batman'da mezarlıkta kavga: 15 yaralı
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