İddialara göre, ismi öğrenilemeyen hasta yakınları Beşiri Devlet Hastanesi'nde sıra beklemeden muayene odasına girmesi üzerine sağlık çalışanları tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma yerini şiddete bırakması üzerine hastanede görevli güvenlik görevlileri devreye girerek saldırganları muayene odası dışına çıkarttı.

Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet

Sağlık çalışanlarını darp etmeye çalışan saldırganlar tekmelerle kapıyı açmaya çalıştı. Güvenlik personelleri ile sağlık çalışanları ise saldırganlara karşı bedenlerini siper ederek kapının açılmaması için direndi. Saldırı anı ise ceptelefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.