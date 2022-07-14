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Giriş Tarihi: 14.7.2022 19:31 Son Güncelleme: 14.7.2022 20:45

Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet

Sağlıkta şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülme olayının yankıları sürerken sağlıkçılara yönelik şiddet olayının bir yenisi de Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşandı.

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Batman’da sağlık çalışanlarına şiddet

İddialara göre, ismi öğrenilemeyen hasta yakınları Beşiri Devlet Hastanesi'nde sıra beklemeden muayene odasına girmesi üzerine sağlık çalışanları tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma yerini şiddete bırakması üzerine hastanede görevli güvenlik görevlileri devreye girerek saldırganları muayene odası dışına çıkarttı.

Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet

Sağlık çalışanlarını darp etmeye çalışan saldırganlar tekmelerle kapıyı açmaya çalıştı. Güvenlik personelleri ile sağlık çalışanları ise saldırganlara karşı bedenlerini siper ederek kapının açılmaması için direndi. Saldırı anı ise ceptelefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet
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