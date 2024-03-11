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Giriş Tarihi: 11.3.2024 23:51

Batman’da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı

İHA
Batman’da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör arama köpekleri "Linada" ve "İka"nın katılımıyla düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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Batman’da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı
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