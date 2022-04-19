Batman’daki kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile Ayten, kontrolden dönüyormuş

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü İbrahim Erkul ile yolculardan 8 aylık hamile Ayten Gümüş ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada annesi ölen Miraç Gümüş ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.