Baydar: Halkın iradesi sonuca yansıtılmadı

AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı Yunus Baydar, parti binasında yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baydar, burada yaptığı açıklamada, görevli olmayan kişilerin kendilerini görevliymiş gibi göstererek sandık başında akşama kadar seçmene müdahale ettiği, bir sandıkta da imzaların çalındığını, ayrıca seçme vasfına sahip olmadıkları halde oy kullananları da tespit ettiklerini söyledi.

Baydar, "Seçim takimi içerisinde, sandık kurulu şekillendi seçim kurulu oluşturuldu. İlk teşkilatımız da ve partimize üye olanların il dışında sandık başlarında görevlendirdiklerini tespit ettik. İtiraz ettik ama bir sonuç alamadık, yine de dedik ki tesadüf olabilir üstünde fazla durmadık. Seçim günü sabah saatlerinden itibaren 49 sandığımızı da tek tek dolaşarak ziyaret ettik. Sandıkların bir kısmında simetrik bir çalışma yapıldığının hissiyatına vardık. Sandık kurulunda açıklanan oylar bize geldikçe bu kaygılarımız gittikçe güçlendi" dedi.

GÖREVLİYMİŞ GİBİ SANDIĞA MÜDAHALE ETMİŞLER

Baydar sözlerini şöyle sürdürdü, "Resmi görevi olmadığı halde gidip orada ben sandık başkanıyım diyerek seçmene müdahale edenleri tespit ettik, oy kullanma noktasında seçmeni etkilediklerini, yönlendirdiklerini tespit ettik. Oradaki memur yerine imza attıklarını tespit ettik. Bu tutanak şu anda elimizde. Ayrıca oy kullanma hakkına sahip olmayanların oy kullandıklarını da tespit ettik. Bu sandıklarda kullanılan oylar seçimin kaderini CHP'nin lehine evirmiş. Devamında oy kullanmaya giden yaşlı insanlarımıza yardımcı olunmamış, yaşlılarımız zorluk yaşamışlardır. Sandık kurulunda bu bağlamda 'oy kullanmasınlar gitsinler 'diye bir ötekileştirmenin olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

OY SAYIMI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE OKUNMADI

Baydar son olarak şunları kaydetti, "Asıl önemli olan ise oy sayım ve döküm aşamasında yaşanılan sorunlar, oyların açık şekilde teşhir edilmesi gerekirken, zarftaki oyları ters çevirerek kimseye göstermeden okudukları ortaya çıkmıştır. Elimizde video kayıtları var. Ayrıca 324 seçmenin oy kullandığı imzalar ortada yok. O sandıkta kim oy kullanmış, kullanmamış maalesef belli değil. Bize gelen sandık sonuçlarında 36 oy fark var, birleştirme tutanaklarında ise 3-5 oy fark gözüküyor, bahsettiğim iki sandıkta hukuka aykırılık tespit edilmiş olup, 11.800 seçmenin oy kullandığı yerde, bizim 640 tane oyumuz geçersiz sayılmış, bunun nedenlerini tabii ki haklı olarak bilmek istiyoruz. Sandık kurulundaki bu kriminal çalışmanın seçmenin iradesinin ötesinde olduğuna inanıyoruz, vatandaşımızın iradesinin sandığa yansıtıldığına ancak sonuca yansıtılmadığına inanıyoruz. Seçim sürecinde bir emek hırsızlığı yapıldığına elimizdeki delillerle kanıtlamış durumdayız. Dün itibarıyla Ardahan il Seçim kuruluna itirazda bulunduk, ya seçimlerin yenilenmesini, yada oyların tekrar sayılmasını istiyoruz. Zira seçimin güvenilirliği ortada kalkmıştır" dedi.