Haberler Yaşam Haberleri Baygın balık operasyonu
Giriş Tarihi: 7.10.2022

Baygın balık operasyonu

Bolu’ya içme suyu sağlayan göletteki balıklar ölerek kıyıya vurdu. Balıkçılar ile jandarma ekipleri baygın haldeki balıkları kurtarmak için Gölköy Barajı’nda nöbet tutuyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Baygın balık operasyonu
Bolu'da içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı Göleti'nde 4 Ekim'de ölü balıkların kıyıya vurdu. Balıkların neden öldüğü henüz belirlenemedi. Bunun üzerine bu sırada devam eden Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen en büyük sazan balığını yakalama yarıştığı sonlandırıldı. 29 takımdan 110 yarışmacı kentten ayrıldı. Federasyonda görevli 20 kişi gölde balık nöbetine başladı. Jandarma ekipleri, göl çevresinde balıkların, vatandaşlar tarafından toplanmaması için denetim yaptı. Federasyon görevlileri de kıyıya vuran balıkların vatandaşlar tarafından alınmasının önlenmesi konusunda jandarma ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alındı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) üyeleri ölü balıkları topladı. Ekipler tarafından toplanan ölü balıklar imha edilmek üzere poşetlenerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Baygın balıkların da vatandaşlar tarafından alınmaması ve yakalanmaması için kontroller sürdürüyor. Yaşama ihtimali olan balıklar ise rehabilitasyon çalışmasının ardından göle geri salınacak. ASOF Başkanı Serkan İnanç, "Gölde baygın vaziyette yüzen balıklar var. Bunları vatandaşların toplamaması için hem sağlık açısından hem de geri dönüştürme açısından burada bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bizim çocuklarımız da buradan faydalansın" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
Emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül enflasyon oranı ile en düşük 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kandilde tek gün oruç tutulur mu, hangi günler tutulur? Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
UEFA güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanı nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? (6 Ekim 2022)
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi
SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Saadet Partili Çebi'den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler
Mevlid Kandili nedir, Kandil gecesinde ne oldu? Diyanet ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, ne anlama geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Baygın balık operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA