Baygın balık operasyonu

Bolu'da içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı Göleti'nde 4 Ekim'de ölü balıkların kıyıya vurdu. Balıkların neden öldüğü henüz belirlenemedi. Bunun üzerine bu sırada devam eden Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen en büyük sazan balığını yakalama yarıştığı sonlandırıldı. 29 takımdan 110 yarışmacı kentten ayrıldı. Federasyonda görevli 20 kişi gölde balık nöbetine başladı. Jandarma ekipleri, göl çevresinde balıkların, vatandaşlar tarafından toplanmaması için denetim yaptı. Federasyon görevlileri de kıyıya vuran balıkların vatandaşlar tarafından alınmasının önlenmesi konusunda jandarma ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) üyeleri ölü balıkları topladı. Ekipler tarafından toplanan ölü balıklar imha edilmek üzere poşetlenerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Baygın balıkların da vatandaşlar tarafından alınmaması ve yakalanmaması için kontroller sürdürüyor. Yaşama ihtimali olan balıklar ise rehabilitasyon çalışmasının ardından göle geri salınacak. ASOF Başkanı Serkan İnanç, "Gölde baygın vaziyette yüzen balıklar var. Bunları vatandaşların toplamaması için hem sağlık açısından hem de geri dönüştürme açısından burada bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bizim çocuklarımız da buradan faydalansın" dedi.