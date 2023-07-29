Haberler Yaşam Haberleri Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Tüm masrafları Baykar üstleniyor"
Giriş Tarihi: 29.7.2023 20:49 Son Güncelleme: 29.7.2023 20:50

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Tüm masrafları Baykar üstleniyor"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözde muhalif medyanın yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini hedef alan asılsız iddialarına çok sert cevap verdi. Bayraktar, devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye İHA kiraladığı yönündeki manipülatif haberlere cevap verip gerçekleri tek tek sıraladı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Tüm masrafları Baykar üstleniyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, muhalif medyada yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini hedef alan manipülatif içerikli haberlere çok sert yanıt verdi.

Bayraktar açıklamasında, ''Bu gazetecilikten çok itibar suikasti'' dedi. Orman Genel Müdürlüğü ile Baykar arasında imzalanan hizmet anlaşmasını bağlamından kopararak servis edenlere ve algı operasyonu çekenlere yanıt veren Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İHALE ŞEFFAF VE AÇIK YAPILDI

"Gazetecilikte bir haber hazırlanırken karşı tarafa da söz hakkı tanınır diye biliyorum. Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti.

Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar.

Baykar olarak OGM'nin ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor."

YANGINA MÜDAHALE 45 DAKİKADAN 11 DAKİKAYA DÜŞTÜ

"Bayraktar TB2 İHA'lar 2020'de 345 orman yangın ilk anda tespit etti. 2021'de 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı. 2022'de ise Bayraktar TB2'ler tam 1109 yangını ilk anda tespit etti.

2023'te ise şimdiye kadar tespit edilen 285 orman yangınının tespiti ve müdahalesinde aktif görev yaptı. OGM'nin yangına ilk müdahale süresi yüksek teknolojinin kullanıma girmesiyle birlikte 45 dakikadan 11 dakikaya düştü."

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Tüm masrafları Baykar üstleniyor"
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