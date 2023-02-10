Haberler Yaşam Haberleri BAYKAR’dan İHH İnsani Yardım Vakfı'na 10 milyonluk bağış!
Giriş Tarihi: 10.2.2023 18:55 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:06

BAYKAR’dan İHH İnsani Yardım Vakfı'na 10 milyonluk bağış!

İHH İnsanı Yardım Vakfı, BAYKAR Teknoloji’nin depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere vakfa 10 milyon liralık bağışta bulunduğunu açıklayarak sosyal medyadan teşekkür etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise İHH’nın mesajı sonrasından deprem bölgesinde çalışan İHH ekipleri için “Deprem bölgesinde gözyaşları içinde cansiparane çalışan binlerce kişilik ekibinizden Allah razı olsun” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
BAYKAR’dan İHH İnsani Yardım Vakfı’na 10 milyonluk bağış!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Silahlı Kuvvetleri, il-ilçe belediyeleri, STK'lar ve yurt dışından gelen ekipler arama kurtarma faaliyetleri için büyük bir özveriyle çalışma yapıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı da (İHH) deprem bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR! ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI!

Birçok kurum ve vatandaşlar da depremzedelerin hayatlarına bağışla dokunurken, İHH İnsani Yardım Vakfı, "Gün birlik günüdür. Şimdi birlik zamanı" diyerek "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 𝗮𝗰𝗶𝗹 𝗻𝗮𝗸𝗶𝘁 desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki hesap numaralarımızdan 𝗮𝗳𝗲𝘁𝘇𝗲𝗱𝗲𝗹𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗲𝗸 olabilirsiniz. Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde yıkıma yol açan 7,7'lik depremde kardeşlerimizin yanında olalım. İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Ziraat Bankası Türk Lirası TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07 Açıklama Proje Kodu: 15054" açıklamasında bulundu.

BAYKAR'DAN 10 MİLYONLUK BAĞIŞ!

BAYKAR Teknoloji ise AFAD'a yaptığı bağıştan sonra bu sefer İHH İnsanı Yardım Vakfı'na bağış yaptı. İHH İnsani yardım Vakfı, yapılan bağış miktarını Twitter'dan açıklayarak, "BAYKAR Teknoloji, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere vakfımıza 10 milyon TL bağışta bulundu. Destekleri için kendilerine teşekkür ederiz" dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı, teşekkür mesajına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Twitter hesaplarını da ekledi.

BAYRAKTAR: "ALLAH RAZI OLSUN"

Haluk Bayraktar ise İHH İnsani Yardım Vakfı'nın mesajı sonrasından deprem bölgesinde çalışan İHH ekipleri için "Deprem bölgesinde gözyaşları içinde cansiparane çalışan binlerce kişilik ekibinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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BAYKAR’dan İHH İnsani Yardım Vakfı'na 10 milyonluk bağış!
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