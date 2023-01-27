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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu

Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu
"Asrın felaketı" olarak yorumlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bir binanın yıkımı sırasında, molozlar arasındaki Türk bayrağını fark eden Gölcük Belediyesi'nde görev zabıta memuru Onur Atmaca çalışmayı durdurdu. Operatör yardımıyla kepçenin üstüne çıkan Atmaca, 2 adet Türk bayrağını muhafaza altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi. O anları anlatan zabıta memuru, "Normalde benim oraya binmem uygun değil, güvenlik önlemlerinin alınması lazımdı ama bayrak düşecekti. İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım" dedi. İHA

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Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu
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