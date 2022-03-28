Bayrak şehidi ’Şahinbey’ mezarı başında anıldı

Düzenlenen tören; Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı. Ardından törene katılan öğrenciler Şahinbey şiirini ve İstiklal Marşı'nı okudular. Protokol tarafından buket sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Şahinbey ve şehitler anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Törende, Güneykent Anadolu Lisesi öğrencileri de Şahinbey'in şehit edilişini canlandırdılar.

Törende konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, tüm şehitlere minnettar olduklarını belirterek, "102 yıl önce bu topraklarda şehadete ulaşan Şahinbey'i ve onun nezdinde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi yâd etmek ve dualarla anmak için bir araya geldik. Şahinbey Yemende, Galiçya, Sina cephelerinde kahramanca mücadele ettikten sonra Gaziantep Savunmasına katıldı. Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Orada verilen kahramanca mücadeleleri şehrimizdeki müzelerde görebiliriz. Dünyanın dört bir tarafında bu ülkenin bekası için görev yapan şehit düşen kahraman askerlerimiz var. O ruh, bu milletin sinesinde halen yer alıyor buna inanıyorum. Bir kez daha 100 yıl önce bu topraklarda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 102 yıl önce burada çok büyük bir destanın yazıldığını belirterek, "6 bin 317 şehidin verildiği, düşmandan çok açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep Savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen ve 'düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şahinbey'i şehadetinin yıl dönümünde saygı ile anıyoruz. Bugün minarelerimizde ezanımız okunuyor, al bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa 102 yıl önce canları pahasına mücadele eden Şahinbey ve nice isimsiz kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Ecdadımız rahat uyusun, emanetleri emin ellerde. Bugün vatan toprakları tekrar düşmanlarca işgal edilmek istense bir değil yüz binlerce Şahinbey var. Zira yakın zamanda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bu aziz millet canları pahasına mücadele etmiş, Şahinbey ve arkadaşlarının 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin hiç sönmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ecdadımıza minnet ve şükran borcumuzu, emanet aldığımız Türkiyemizi eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayide, adalette hep daha ileriye ulaştırarak ödeyeceğiz. Tabi bunun önüne geçmek isteyen 7 düvele karşı da uyanık olmalı Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak ecdadımızın bizlere bıraktığı topraklarımıza sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizi şehit Şahinbey'in ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda alt ve üst yapı üretimleri, eğitim, spor, restorasyon, park ve yeşil alan, kültürel faaliyetler, sosyal yardım gibi çalışmalarda ilçemize ve milletimize yakışır hizmetler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehit Şahinbey'in doğduğu evi onun aziz hatırasını yaşatmak üzere Şahinbey Anı Evi olarak restore ederek ziyarete açtık. Ayrıca Şahin Bey'i anlatan Şahinbey romanı kitabından vatandaşlarımıza dağıttık. İlçemizdeki öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 111 bin 27 kişiyi Çanakkale şehitlikleri ziyaret etmelerini sağladık. Projemizi bu yıl da devam ettireceğiz. Çanakkale'de 4 şehitlik ihya çalışmasını yaptık. Şehit ve gazi ailelerimize konut yaptık. Yine şehit ve gazi ailelerimizle sürekli bir arada bulunarak gönül bağımızı devam ettiriyoruz" dedi. Şahinbey'in şehit olduğu Kilis yolu üzerindeki anıt mezarda düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.