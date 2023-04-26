Bayram günü kan donduran cinayet

Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında bayramın ilk günü akşam saat 20:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte Ramazan Bayramının tadını çıkarmak için gezintiye çıktı.
Bir süre gezdikten sonra yorulup bir banka oturmak istediler. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, "buraya oturmayın" diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı.
"ARKDAŞLARI KOVALADI AMA ŞÜPHELİ KAÇTI"
Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü'ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.
Ağır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"KÜFÜR ETTİ OLAY GERÇEKLEŞTİ"
Konuyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kaldığı adres tespit edilip harekete geçildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.