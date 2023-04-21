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Giriş Tarihi: 21.4.2023 18:22 Son Güncelleme: 21.4.2023 18:55

Bayram günü Şanlıurfa'dan acı haber

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği alanda Fırat Nehrine giren A.A isimli yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bayram günü Şanlıurfa’dan acı haber

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A isimli genç arkadaşları ile birlikte Fırat nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. A.A bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Suya giren çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sonra ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede A.A isimli yabancı uyruklu çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bayram günü Şanlıurfa'dan acı haber
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