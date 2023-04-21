Bayram günü Şanlıurfa’dan acı haber

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A isimli genç arkadaşları ile birlikte Fırat nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. A.A bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Suya giren çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sonra ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede A.A isimli yabancı uyruklu çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.