Bayram Mesajları 2022: Resimli, değişik, farklı, en güzel Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile Bayramınız Mübarek Olsun!

Bayram mesajları ve sözleri ile hem sevdiklerinize "İyi bayramlar" dileğinde bulunabilir, hem de sosyal medyada bugüne özel paylaşım yapabilirsiniz. Farklı ve resimli Kurban Bayramı mesajları ile bayrama özel anlamlı, değişik ve en güzel Kurban Bayramı mesajları paylaşımında bulunabilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte sosyal medyada paylaşarak sevdiklerinize "Hayırlı Bayramlar" dileyeceğiniz en güzel bayram mesajları galerisi!
BAYRAM MESAJLARI (2022 KURBAN BAYRAMI ÖZEL)
Bayram mesajları Ramazan ve Kurban Bayramı mesajı olarak yılda iki defa kullanılıyor. Kurban Bayramı'na ulaşmanın şükrü ve huzuru içinde sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler için en özel, değişik ve farklı seçenekler burada;
RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022
Bayram Mesajı 1: Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram Mesajı 2: Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Bayram Mesajı 3: Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…
Bayram Mesajı 4: Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Bayram Mesajı 5: Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram Mesajı 6: Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramı'nızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar.
Bayram Mesajı 7: Bu Kurbanda birlikte aynı sofrada yer almasak da Bayramda yanınızda olacağız mutlaka. Kurban Bayramınız Mübarek olsun.
Bayram Mesajı 8: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar.
Bayram Mesajı 9: Bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!
Bayram Mesajı 10: Kurban Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katli sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı olsun.
Bayram Mesajı 11: Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bayram Mesajı 12: Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın Kurban Bayramın kutlu olsun.
Bayram Mesajı 13: Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın… Hayırlı ve bereketli bayram dilekleriyle…
Bayram Mesajı 14: Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!
Bayram Mesajı 15: Rabbimin sevdiği sevdirdiği sevindirdiği ve razı olduğu kullardan olabilmek ümidi ve niyazı ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.
KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin.
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..
KURBAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Kurban Bayramı'nın Arapçadaki karşılığı "el-ıyd el-edha"dır. "Avde" masdarından türeyen ıyd kelimesi adet haline gelmek, yeniden dönüp gelmek, tekrar dönmek manasına gelmektedir. "Edha" ise kurbanlık anlamına gelen dahiyye kelimesinden türemiştir. Müslümanlar için Allah tarafından sevinç ve mutluluk kaynağı olarak vazedilmiş iki bayramdan ikincisi olan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre yılın en son ayı olan Zilhicce ayının onuncu günü başlar ve dört gün boyunca devam eder. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi hicri ikinci yılda Müslümanlara teşri edilmiştir. Yani Medine'ye hicret edildikten iki yıl sonrası itibariyle Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlamaya başladılar. Dolayısıyla bu gelenek oldukça köklü bir hal almıştır.