Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? 10-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:51 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:23

Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? 10-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Bayramda marketler açık mı diye merak eden vatandaşlar zincir marketlerin çalışma durumunu araştırıyor. Bayram nedeniyle bazı işletmelerin çalışma saatleri farklılık gösterdiğinden “bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı gibi sorular sıkça araştırılıyor. İşte 9-12 Temmuz A101, ŞOK, BİM market saat kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi soruların yanıtı!

Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? 10-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Bayramda market alışverişi yapmaya hazırlanan fakat bayram market çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar; bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki, 9-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM market saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri!

BAYRAMDA BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? (9-12 TEMMUZ 2022)

Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri ev alışverişi için dışarı çıkmaya hazırlananlar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda, zincir marketlerin bayram çalışma saatleri duyuruldu. A101, Şok, BİM gibi marketlerin çalışma durumu şu şekildedir;

(Market çalışma saatleri şubeye göre değişiklik gösterebilir)

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? 10-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
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