Bayram namazında fenalaşıp hayatını kaybetti

Bursa'da bayram namazı kılmak için camiye giden 70 yaşındaki Ehliman Bayram aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bayram, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İnegöl ilçesi Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti. İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Ehliman Bayram, sabah erken saatlerde evden çıkarak bayram namazını kılmak için Hüdai Camisi'ne gitti. Okunan hutbeyi dinleyen Bayram bir süre sonra aniden fenalaştı. Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a ilk müdahaleyi önce camii cemaati yaptı.Ardından ihbar üzerine camiye gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ehliman Bayram, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bayram hayatını kaybetti.