Bayram öncesi şehitlerine koştular! "Benim çocuğuma kurşun sıkanların beni yönetmesini istemiyorum"

Evladını 1994 yılında Şırnak Şimşirtepe'de hain PKK örgütünün saldırı sonucunda 9 kişinin şehit olduğu gün Deniz Piyade Er Sadık Çelik'te şehit düştü. Bayramın arefe gününde şehit evladının mezarı başına gelen Ahmet Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde PKK örgütüyle işbirliği içinde şehit ailelerinden hangi yüzle oy isteyeceğini belirterek, "Benim 4 kızım bir erkek evladım vardı. Oğlum 1994 yılında Şırnak Şişmşirtepe'de PKK terör örgütü ile girilen çatışmada 8 vatan evladıyla birlikte şehit oldu. Komutanları oğlumun şehit düştüğünde secde eder vaziyette ve sağ elinin başparmağı da havada kaldığını söylediler. Kolunu 6 kez indirmelerine rağmen havaya kaldırdığı şahadet parmağını indirememişler. Mezarında da şahadet parmağı havada defnedildi. Oğlum bir şehittir. Onun huzur içinde yatması için yaklaşan seçimlerde de manevi duyguları sağlam şehit ailelerinin ve yakınlarının hassasiyetini yüreğinde hisseden yönetimin işbaşına gelmesini isteriz. Şimdi bir tarafta hali hazırda Cumhur ittifakı var bir tarafta da HDP ve oğlumun şehit olmasına neden olan PKK destekli Millet İttifakı var. CHP'nin başını çektiği adına millet dedikleri ve PKK'dan destek alanlar işbirliği içinde olanlar şehit ailelerinden nasıl ve hangi yüzle oy isteyecekler. Tüm vatansever ve milliyetçi insanların iyi düşünmesini ve ona göre oylarını vermelerini istiyorum. Bu ülkenin yönetiminde şehitleri ve yakınlarının hassasiyetini düşünen, yüreğinde yaşayan yönetimin işbaşına gelmesini istiyorum" dedi.