Bayram öncesi şehitlerine koştular! "Benim çocuğuma kurşun sıkanların beni yönetmesini istemiyorum"

Her bayram geldiğinde acısının kat kat arttığını belirten şehit annesi Aysel Gürel, "İki oğlum bir kızım vardı. Oğlum Halil İbrahim Gürel, Hakkari Çukurca sınırında 10 gün kaldı. Her gün için fotoğraf çektirmişti. Her fotoğrafın bir hikayesini anlatırdı. Oğlum hain PKK örgütünün sızması sonrasında atılan bir roketle bayramın 3. günü şehit düştü. Bayramlar o günden beri bize zehir ve acı oldu. O yüzden bayramların gelmesini istemiyorum. Rüyalarımda dahi göremiyorum. Hiç olmazsa rüyamda gelse ona sarılıp doya doya koklayıp özlemimi giderirdim ama rüyalarıma dahi gelmiyor" dedi.