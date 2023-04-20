Bayram öncesi şehitlerine koştular! "Benim çocuğuma kurşun sıkanların beni yönetmesini istemiyorum"

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaretin yapıldığı yerlerin başında gelen Edirnekapı Şehitliğinde arefe günü yine şehit yakınları şehitlerini ziyaret için mezarlığa akın ettiler.
Evladını 1994 yılında Şırnak Şimşirtepe'de hain PKK örgütünün saldırı sonucunda 9 kişinin şehit olduğu gün Deniz Piyade Er Sadık Çelik'te şehit düştü. Bayramın arefe gününde şehit evladının mezarı başına gelen Ahmet Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde PKK örgütüyle işbirliği içinde şehit ailelerinden hangi yüzle oy isteyeceğini belirterek, "Benim 4 kızım bir erkek evladım vardı. Oğlum 1994 yılında Şırnak Şişmşirtepe'de PKK terör örgütü ile girilen çatışmada 8 vatan evladıyla birlikte şehit oldu. Komutanları oğlumun şehit düştüğünde secde eder vaziyette ve sağ elinin başparmağı da havada kaldığını söylediler. Kolunu 6 kez indirmelerine rağmen havaya kaldırdığı şahadet parmağını indirememişler. Mezarında da şahadet parmağı havada defnedildi. Oğlum bir şehittir. Onun huzur içinde yatması için yaklaşan seçimlerde de manevi duyguları sağlam şehit ailelerinin ve yakınlarının hassasiyetini yüreğinde hisseden yönetimin işbaşına gelmesini isteriz. Şimdi bir tarafta hali hazırda Cumhur ittifakı var bir tarafta da HDP ve oğlumun şehit olmasına neden olan PKK destekli Millet İttifakı var. CHP'nin başını çektiği adına millet dedikleri ve PKK'dan destek alanlar işbirliği içinde olanlar şehit ailelerinden nasıl ve hangi yüzle oy isteyecekler. Tüm vatansever ve milliyetçi insanların iyi düşünmesini ve ona göre oylarını vermelerini istiyorum. Bu ülkenin yönetiminde şehitleri ve yakınlarının hassasiyetini düşünen, yüreğinde yaşayan yönetimin işbaşına gelmesini istiyorum" dedi.
Ülke hassasiyetlerine de önem verilmesi gerektiğini belirten Ahmet Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllar sonra yerli mühendisleriyle ürettiği TCG Anadolu Savaş gemisi Türkiye'mizin en büyük onurudur. Buna leke sürmek, aşağılamak ve karalamak isteyenleri kınıyorum. Onların vatan sevgisinden şüphe duyarım" şeklinde konuştu.
Şehit Kıdemli Astsubay Murat Taş'ı 2009 yılında Siirt Eruh'ta arkadaşlarının şehit edilmesinden sonra operasyona çıkarak şehit düştüğünü belirten acılı anne Neriman Taş, "Oğlum 12 yıllık Jandarma Astsubay Başcavuş görevinde bulundu. Oğlum masabaşı görevi yapıyordu. Arkadaşlarının şehit olmasından sonra benim timimi nasıl vurup şehit düşürürler diyerek operasyona çıkıp şehit düşüyor. Arkadaşları için şehit düşüyor. Acısı yıllardır yüreğimizden gitmiyor. Her sabah gelir onun mezarını sular ve çiçeklerini bırakırım. Evlat acısı çok farklı oda bizi bayramda beklediği için gözümü açar açmaz mezarına geliyorum"dedi.
"OĞLUM BAYRAMIN 3.GÜNÜ ŞEHİT OLDU BAYRAMLARIN GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM BANA ACI VERİYOR"
Evladı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'i 2017 yılında Hakkari Çukurca sınırında PKK'lıların sızma harekatından sonra roketatar saldırısında şehit veren acılı anne Aysel Gürel, oğlunu bayramın 3.günü şehit verdiği için bayramların gelmesini hiç istemediğini söyledi.
Her bayram geldiğinde acısının kat kat arttığını belirten şehit annesi Aysel Gürel, "İki oğlum bir kızım vardı. Oğlum Halil İbrahim Gürel, Hakkari Çukurca sınırında 10 gün kaldı. Her gün için fotoğraf çektirmişti. Her fotoğrafın bir hikayesini anlatırdı. Oğlum hain PKK örgütünün sızması sonrasında atılan bir roketle bayramın 3. günü şehit düştü. Bayramlar o günden beri bize zehir ve acı oldu. O yüzden bayramların gelmesini istemiyorum. Rüyalarımda dahi göremiyorum. Hiç olmazsa rüyamda gelse ona sarılıp doya doya koklayıp özlemimi giderirdim ama rüyalarıma dahi gelmiyor" dedi.
"BENİM ÇOCUĞUMA KURŞUN SIKANLARIN BENİ YÖNETMESİNİ İSTEMİYORUM"
Oğlunun cenazesine Cumhurbaşkanı'nın da katıldığını belirten Aysel Gürel, yaklaşan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada ise, "Benim oğlum şehit olduğunda Cumhurbaşkanımız cenazeye katıldı. Devletimiz her zaman şehit yakınları ile ilgilenip yalnız bırakmadı. Bizi ziyaret edip aramadıkları zaman üzüntümüz ikiye katlanıyor. Şehit ailelerini üzüp laf söylüyorlar buda bizleri çok üzüyor. Yaklaşan seçimde Allah şehit yakınlarını ve şehitlerin acısını yüreğinde hissedein yanında olsun. Ben Cumhurbaşkanından her zaman şehit yakını olarak destek gördüm. Benim çocuğuma kurşun sıkanların beni yönetmesini istemiyorum. Şehit anneleri olarak bizim dualarımız Cumhurbaşkanımızadır. İnşallah şehitlerin yanında olan Cumhurbaşkanımız tekrar seçilir" dedi.
Edirnekapı Şehitliğini ziyaret eden anneler mezar taşlarını temizleyip çiçek koyarak gözyaşı döktüler.