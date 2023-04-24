Bayram tatili dönüş yolunda kaza… 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramın son günü akşamı Finike'de ailecek bayram tatilini geçiren Kıvılcım ailesi memleketleri Denizli'ye gitmek için yola çıktı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Erkan Kıvılcım'ın kullandığı otomobil Finike – Elmalı karayolu Avlan Gölü yakınlarında yolun tek şeride düştüğü noktada karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Korkunç kazada karşı yönden gelen otomobil Rafike Kıvılcım'ın oturduğu sağ ön kısmına vurdu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler aracın ön sağ kutluğunda kısmen sıkışan 3 çocuk annesi Rafike Kıvılçım'ı araçtan çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç içinde bulunan sürücü baba Erkan Kıvılçım ile kızları Şehnaz, Şevval ve oğlu Musa kazayı yara almadan atlattı.

DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Rafike Kıvılçım'ın cenazesi Denizli'nin Bereketli mezarlığında toprağa verildi. Ablasının cenazesini teslim alan Sercan Kıvılcım, "Ailecek tatile gelmişlerdi. Dönüş yolunda kaza geçiriyorlar. Kazaya karışan otomobil ablamın bulunduğu sağ ön kutluk bölümüne yandan vuruyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

Rafike Kıvılcım'ın cenazesi Merkezefendi ilçesi Bereketli Köyü mezarlığında sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.