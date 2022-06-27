Bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? | Kabine Toplantısı son dakika

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından bayram tatili ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Bu bilgiler ışığında detayları merak edenler yoğun şekilde "bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Bayram tatili ile ilgili detaylar ve son dakika detayları şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağı duyuruldu. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 olmuş oluyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;
Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz.
Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım.
Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.
Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç MEB tarafından başlatılacaktır.