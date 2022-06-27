Bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? | Kabine Toplantısı son dakika

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından bayram tatili ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Bu bilgiler ışığında detayları merak edenler yoğun şekilde "bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili ile ilgili detaylar ve son dakika detayları şu şekilde;