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Giriş Tarihi: 12.4.2024 12:10

Bayram tatilinde 6 günün bilançosu: 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramının ilk 6 gününde trafik kazalarında 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bayram tatilinde 6 günün bilançosu: 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinde 6 günün bilançosunu açıkladı. Buna göre; bayramın 6'ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldi, 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana gelirken, 48 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 6 bin 184 kişi ise yaralandı.

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Bayram tatilinde 6 günün bilançosu: 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı
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