Bayram tatilinde 6 günün bilançosu: 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinde 6 günün bilançosunu açıkladı. Buna göre; bayramın 6'ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldi, 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana gelirken, 48 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 6 bin 184 kişi ise yaralandı.