Bakan Ersoy duyurdu: Bayram tatilinde müzeler ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerinin ziyaret sayılarını paylaştı.
Bakan Ersoy, "Türkiye'nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi. Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti." dedi.
MEVLANA MÜZESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER OLDU
"En çok ziyaret edilen yer, Mevlana Müzesi oldu" diyen Bakan Ersoy şunları kaydetti:
Mevlana Müzesini sırasıyla, İzmir Efes ören yeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri, Nevşehir Göreme ören yeri takip etti. Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"
Türkiye'nin Tarih ve Kültür Mirasına Büyük İlgi! 🏛️— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 15, 2024
Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaret etti.🇹🇷
En çok ziyaret edilen yer ise 'Mevlânâ Müzesi' oldu.
Mevlânâ… pic.twitter.com/unUKNS6Abm