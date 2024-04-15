Bakan Ersoy duyurdu: Bayram tatilinde müzeler ziyaretçi rekoru kırdı

MEVLANA MÜZESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER OLDU

"En çok ziyaret edilen yer, Mevlana Müzesi oldu" diyen Bakan Ersoy şunları kaydetti:

Mevlana Müzesini sırasıyla, İzmir Efes ören yeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri, Nevşehir Göreme ören yeri takip etti. Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"